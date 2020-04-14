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Klinik denemede yüksek doz klorakin verilen iki hasta ölünce denemeler durduruldu
Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın Kovid-19 tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hasta ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybetti.
Klinik denemede yüksek doz klorakin verilen iki hasta ölünce denemeler durduruldu
14 Nisan 2020 22:12 -
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Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.

Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.

"Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Kovid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.

İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

hidroklorokin klorokin kovid-19

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