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Koronavirüs aşısı olan Bill Gates'in tıp öğrencisi kızından manidar 'çip' mesajı
Bill Gates'in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, sosyal medya hesabından COVID-19 aşısı ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Gates, babası Bill Gates'in insanlara çip takacağına dair söylentilere de gönderme yaptı
Koronavirüs aşısı olan Bill Gates'in tıp öğrencisi kızından manidar 'çip' mesajı
15 Şubat 2021 15:49 - Haber 7
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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Bill Gates'in kızı 24 yaşındaki Jennifer Gates, Instagram hesabından, COVID-19 aşısının ilk dozunu olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Gates, yaptığı paylaşımda "babasının dehasının kendisine aşılanamadığını" söyledi. Gates, çip tartışmalarına atıf yaptığı paylaşımında "Bu aşı, dahi babamı beynimin içine çip olarak yerleştirmedi." ifadesini kullandı.

Aşı olduktan sonra da maskesini takmaya ve hatta gerekirse yine çift maske ile dolaşmaya devam edeceğini belirten Gates, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tıp eğitimi aldığım için ilk doz mRNA aşısı olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu aşı bağışıklık sistemimin virüse karşı etkisini artıracak. Bir tıp öğrencisi olduğum ve gelecekte bir doktor olacağım için bunun beni ve gelecekteki çalışmalarımı koruyacağı için minnettarım." 
 

Anahtar Kelimeler:

microsoft bill gates jennifer gates covid-19 asisi cip

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