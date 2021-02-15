Koronavirüs aşısı olan Bill Gates'in tıp öğrencisi kızından manidar 'çip' mesajı

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Bill Gates'in kızı 24 yaşındaki Jennifer Gates, Instagram hesabından, COVID-19 aşısının ilk dozunu olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Gates, yaptığı paylaşımda "babasının dehasının kendisine aşılanamadığını" söyledi. Gates, çip tartışmalarına atıf yaptığı paylaşımında "Bu aşı, dahi babamı beynimin içine çip olarak yerleştirmedi." ifadesini kullandı.

Aşı olduktan sonra da maskesini takmaya ve hatta gerekirse yine çift maske ile dolaşmaya devam edeceğini belirten Gates, şu değerlendirmeyi yaptı: