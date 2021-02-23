Koronavirüs atlatan Dr. Çetin: 'Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim'

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalanmaktan çok korktuğu için bütün tedbirleri uyguladığını ancak görevinden dolayı hastalığa yakalandığını söyledi.

Ailesinde en son kendisinin Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Hastanede çalışmaya devam ettiğim bir dönemde bir sabah kas ağrısı, ateş ve halsizlikle uyandım. Poliklinik yaparken şikayetlerimin artması üzerine test yaptırdım ve pozitif çıktı. Eve gidip kendimi izole ettim."

Çetin, hastalığın ikinci gününde dayanılmaz hale gelen ağrılar nedeniyle sabaha karşı uyanarak ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Evdeki tedavisine rağmen hastalığın ağırlaşması üzerine hastaneye gittiğini ve yatışının yapıldığını aktaran Çetin, şöyle devam etti:

"Hastalık bende biraz daha sinsi ilerledi, iki gün biraz iyi gibi oluyordum 3. gün yine kötüleşiyordum. Başka bir hastalığım olmamasına rağmen sağlık personeli olduğum ve riskli grupta bulunduğum için korkuyordum. Daha da kötüleşmem üzerine hastanede tedavime devam ettim ve 10 gün hastanede kaldım. Hiçbir hastalığım olmamasına ve yaşımın da genç olmasına rağmen bu hastalığın kimi nasıl etkileyeceği hiç belli olmuyor. Benim hastalığı ağır geçirmemde ailemin de aynı dönemde hastalık geçirmesi ve yoğun bir tempoda çalışmamız bedenen yorgun oluşumun etkili olduğunu düşünüyorum. Hastalık herkeste farklı seyrediyor ama gerçekten yorgun, güçsüz ve moralin bozuk olması hastalığın ağır seyretmesine neden oluyor."

Çetin, çalıştığı hastanede tedavi görmesinin kendisi için büyük bir avantaj olduğunu çünkü meslektaşlarının her zaman kendisine moral verdiğini belirtti.

Hastalığının 20. gününde hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Hastaneden çıktığımda halsizlik dışında bir sorunum yoktu. Çok mutlu ve yeniden doğmuş gibi hissederek hastaneden taburcu oldum. Çok sevinerek eve gittim ama evde göz ağrım başladı. Çok değişik bir ağrıydı, ışığa bile bakamıyordum. Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim ve bunun normal bir şey olmadığını anladım. Daha önce duymadığım ve hiç yaşamadığım bir ağrıydı. Evdeki bütün ışıkları kapatarak yolumu bulmaya çalışıp ihtiyaçlarımı gideriyordum. Sabah olur olmaz hemen göz doktoruna gittim. Doktorum gözlerimde üveit (göz iltihabı) olduğunu söyledi. Kovid-19'un gözlerimde iltihaba yol açtığını, gözlerimde oluşturduğu bir reaksiyon olduğunu anladık ve doktorum bunun Kovid-19'da çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Doktor olmama rağmen bunu daha önce hiç duymamıştım. Çok şükür körlükle bile sonuçlanacak bir durumdan kullandığım göz ilaçları sayesinde toplamda bir buçuk ay gibi bir süreçte iyileştim."

Herkesin Kovid-19'a karşı gerekli tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Çetin, hastalığın herkeste farklı sonuçlar gösterdiğini, herkesin buna göre hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.