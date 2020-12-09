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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’da toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak
09 Aralık 2020 08:48 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantı sonrası, saat 19.00'da Bakan Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu saglik bakani fahrettin koca

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