Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
09 Aralık 2020 08:48
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantı sonrası, saat 19.00'da Bakan Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığından 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama
Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 aşısı olacak mı? işte yanıtı
Sağlık Bakanı : mRNA aşılarının orta ve uzun vade etkileri bilinmiyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 11 Aralık'ta gelmesi planlanan Çin aşısı için takvimi açıkladı
Maskesiz ASM'ye giren kadın, doktora böyle saldırdı!
4 ilin sağlık müdürüyle görüşen Sağlık Bakanı Koca: İki ilde artış yüzde 100
Bir doktor daha COVID-19'dan hayatını kaybetti
Gün gün COVID-19 belirtileri: En kritik gün hangisi? İşte detaylar...
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.