Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Her Çarşamba günü düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün akşam Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilecek. Birinci doz aşı uygulamasından bu yana geçen 28 günlük sürenin ardından, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ikinci doz aşılarının da yapılması bekleniyor

10 Şubat 2021 13:27 -