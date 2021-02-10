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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Her Çarşamba günü düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün akşam Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilecek. Birinci doz aşı uygulamasından bu yana geçen 28 günlük sürenin ardından, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ikinci doz aşılarının da yapılması bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
10 Şubat 2021 13:27 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün akşam saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündeminde aşı çalışmalarındaki son durum ve mutasyonlu virüsün Türkiye'deki yayılımının konu alınması planlanıyor. 

Çin'den gelen ilk parti aşılarının yapılmaya başlanmasından bu yana 28 günlük süre doldu. Yarın sabah itibarıyla sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının uygulamasına geçilecek. 

Sağlık çalışanlarından bir gün önce aşı olan Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin, bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında ikinci doz aşılarını yaptırması bekleniyor. 

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.

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