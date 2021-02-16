Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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16 Şubat 2021 11:21
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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