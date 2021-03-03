Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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03 Mart 2021 08:53
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün akşam saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı basın açıklaması yapması bekleniyor.
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