Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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10 Mart 2021 09:34
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün akşam saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı basın açıklaması yapması bekleniyor.
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