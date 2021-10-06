Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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06 Ekim 2021 10:49
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yoluyla toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı, yazılı açıklamada bulunacak.
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