Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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20 Ekim 2021 08:46
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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