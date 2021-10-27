Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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27 Ekim 2021 09:10
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden açıklama yapacak.
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