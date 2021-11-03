Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
03 Kasım 2021 08:53
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı
BioNTech araştırması: İkiyle üç doz arasındaki fark ortaya koyuldu
Aşı karşıtından polise tehdit: 'Açığa alınacağını biliyor musun?'
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Modellik ve DJ'lik yapan tıbbi sekreter, kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu
CDC'den dördüncü doz açıklaması: Bağışıklığı baskılanmış kişilere uygulanacak
Nöbet uygulamasında düzenlemeye gidenlerin sayısı artıyor: İşte o fakülte ve hastaneler!
Sağlık çalışanları için 'ücretsiz toplu taşıma' hakkının süresi uzatıldı
Sağlık Bakanı: 36 saat değil, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,
izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,
fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.