Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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10 Kasım 2021 08:43
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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