Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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24 Kasım 2021 08:47
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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