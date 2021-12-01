Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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01 Aralık 2021 09:03
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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