Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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15 Aralık 2021 09:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Bakan Koca yazılı açıklamada bulunacak.
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