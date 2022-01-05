Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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05 Ocak 2022 08:46
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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