Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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12 Ocak 2022 08:36
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Koca, yazılı açıklama yapılacak.
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