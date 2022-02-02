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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
02 Şubat 2022 11:15 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu toplantisi koronavirus saglik bakani fahrettin koca

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People
4
1) doktor mu (doktor)
02.02.2022 12:53:09
bilim kurulu, oralarda toplanmakla ve her birindenden türlü türlü bilimsel???? ifadeler döküldükçe ağızlarından, hekimlerin nezdinde bile inandırıcılıkları kaldımı sanıyorlar...! kaldıki meslektaşları sahada inim inim inliyorlar!....ne ek ödeme ne de maaş iyileştirmeleri konusunda en ufak bir söylemleri yok!....oysaki bu pandemi mücadelesinin en önemli ayağı olan biz hekimler bittik...tükendik!....deontolojiyi bize öğretenler nalıncı keseri misali kendilerine yontuyorlar hep!....dün köyüydük....bugün berbat....gelecektende umutlarımızı kaybettik tamamen!.....sağlık bakanı ve sağlık komisyonuna söyleyecek bir çift sözü olmayan bilim kurulu oturup demli çay ve kahvelerini yudumlasınlar artık.....onlarıda ciddiye almıyoruz hiç bir konuda!....ve.........neyse!..........
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