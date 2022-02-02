Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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02 Şubat 2022 11:15
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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