Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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17 Şubat 2022 08:38
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklamada bulunacak.
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