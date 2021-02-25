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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
25 Şubat 2021 09:19 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'da gerçekleştirilecek. 

Bugün gerçekleşecek toplantı ile daha önce işaret edilen 1 Mart'ta, bazı illerde kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin yeni kararlar alınması bekleniyor. 'Yerinde karar' sürecine girilmesiyle birlikte iller bazında vaka sayılarının analizi ve aşılama oranları çerçevesinde değerlendirmeler sonucu, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere dört ayrı risk grubu belirlenecek. Her 100 binde 35'e inen vaka sayısının olduğu illerde kontrollü olarak kısıtlamalar kaldırılacak. 

Yeni süreçle ilgili belirlenecek yol haritasının detaylarının, toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın tarafından yapılacak basın açıklaması ile ayrıntılı olarak duyurulması planlanıyor.

 

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