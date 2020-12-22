Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz'un sosyal medya paylaşımı meslektaşlarından tepki çekti

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’un, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım tepki topladı. Prof. Dr. Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Çok sevgili hekim arkadaşlarım, öğrencilik döneminizden sonra bulaşıcı hastalıklar, mikroorganizmalar, salgın hastalıkların kontrolü konusunda bir eğitiminiz yoksa, lütfen bu konularda televizyon veya sosyal medya platformlarından açıklama yapmayın.

Kardiyologsanız COVID'in kardiyak tutulumlarını, hematologsanız COVID'in trombojenik etkilerini, nörologsanız COVID'in MSS'ye etkilerini anlatsanız hepimiz için daha iyi olur. Cerrahlar için bir şey bulamadım:))”

Prof. Dr. Yavuz’un bu paylaşımı üzerine gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Veysi Çeri, “Size cevap olarak bu konuda bir enfeksiyon profesörünün bir çocuk psikiyatrına verdiği cevabı bırakıyorum.” dediği paylaşımla şu görüntüleri kaydetti.





Dr. Sarper Yılmaz isimli Twitter kullanıcısı da söz konusu paylaşıma tepki verenler arasındaydı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu tavır çok itici değil mi sizce? Cerrahi ekibinin %80’e yakını ameliyatı bıraktı Covid-19 bakıyor, Diş hekimi, aile hekimi, biyokimya ekibi filiyasyon ile her gün 100 lerce hasta bakılıp, klavuz,yayın taranıyor. Hayır ben konuşucam!! Konuşun hocam dinliyoruz.”

Dr. Erdal Çöl, söz konusu paylaşıma, şöyle tepki verdi:

“Bu hastaları yatırarak tedavi ederken her branştan hekimin tedavi etmesine nasıl bakıyorsunuz? Branşı olmadığı halde tedavi etmesine izin varsa, konuşmasına neden izin yok? Rafine edeceksek konuşacak siz bile olamayabilirsiniz..”



Dr. Metin Okucu, Twitter'dan tepkisini şöyle dile getirdi:

“Sadece bu konularda eğitimi olanların her zaman tek güvenilir ve tek doğru kaynak olduğu kabulu ile; Hem ülkemizde hem de dış dünyadaki paylaşımları da okumadan önce size soralım ve onay alalım mı?”

Bülent Sarıoğlu isimli vatandaş ise şu paylaşımı yaptı:

“İyi de hocam bir uzman hekim olarak neredeyse bir yıldır mücadele ettiğimiz covid ile ilgili bir çift beyanınıza rastlamadık,malesef! siz konuşmayacaksanız elbette halk saglıgını önemseyen birileri görüşlerini,düşüncelerini,tecrübelerini aktarması kadar doğal bisi olamaz elbette.”

İşte paylaşıma gelen tepkilerden bazıları: