Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs iller dağılımı tablosunda 'eski sevgili' polemiği!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Kahramanmaraş'ın yer almaması üzerine Alperen isimli kullanıcı ile Bakan Koca arasında geçen konuşma okuyanların yüzünü güldürdü
Koronavirüs iller dağılımı tablosunda 'eski sevgili' polemiği!
16 Şubat 2021 11:45 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Yayımlanan haritada Kahramanmaraş'ın yer almaması ise bir kullanıcının dikkatini çekti. Alperen isimli Twitter kullanıcısının haritaya ilişkin yazdığı twit okuyanların yüzünü güldürdü:

"Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?"

Sağlık Bakanı Koca ise kayıtsız kalmayarak şu yanıtı verdi: 

"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)"

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca twitter kahramanmaras

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.