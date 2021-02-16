Koronavirüs iller dağılımı tablosunda 'eski sevgili' polemiği!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Yayımlanan haritada Kahramanmaraş'ın yer almaması ise bir kullanıcının dikkatini çekti. Alperen isimli Twitter kullanıcısının haritaya ilişkin yazdığı twit okuyanların yüzünü güldürdü:

"Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?"

Sağlık Bakanı Koca ise kayıtsız kalmayarak şu yanıtı verdi: