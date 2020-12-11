Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Prof. Dr. Koyuncu bugün toprağa verildi
Yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeni ile gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verildi
Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Prof. Dr. Koyuncu bugün toprağa verildi
11 Aralık 2020 16:12 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sökeli Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke’de Granta aile kabristanlığında defnedildi.

Görev yaptığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

Altmış altı yaşında, evli ve iki çocuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesi özel ekipler tarafından toprağa verildi. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr faik mumtaz koyuncu aile kabristanligi cenaze kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.