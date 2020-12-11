Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Prof. Dr. Koyuncu bugün toprağa verildi

Uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sökeli Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke’de Granta aile kabristanlığında defnedildi.

Görev yaptığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

Altmış altı yaşında, evli ve iki çocuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesi özel ekipler tarafından toprağa verildi. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.