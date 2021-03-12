Koronavirüs risk haritasında Ankara ve İstanbul için kapanma öngörülmüyor

Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, DHA'ya değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:

"Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz. Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az."

'MEVSİMSEL FARKLILIKLARIN GETİRDİĞİ MAVİLİK VAR'

Bunun tam tersinin Karadeniz bölgesindeki illerde yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de mevsim iyi, hareketlik var, bağa, bahçeye gitme zamanı. Bugün Şırnak'ta bağa bahçeye gitme zamanın yok, yerde 15 santim kar var. Mevsimsel farklılıkların getirdiği bir mavilik var. Bu mavi kentlerde eğer toplumsal bağışıklık değil de bağa bahçeye gidememe etkiliyse, önümüzdeki günlerde mavilerin bir kısmının sarıya doğru dönüşme ihtimali var." diye konuştu.

İSTANBUL, ANKARA NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Aydın, yeni açıklanacak haritada belirli oranda değişiklikler olacağını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: