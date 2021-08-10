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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu geçti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
10 Ağustos 2021 09:10 - AA Lejla Biogradlija
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Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 780 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 312 bine, iyileşenlerin sayısı 183 milyon 90 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 547 bini, Hindistan'da 31 milyon 981 bini, Brezilya'da 20 milyon 165 bini ve Rusya'da 6 milyon 469 bini geçti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

Fransa’da, Kovid-19'la mücadele kapsamında belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi.

Kovid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

Almanya'nın, elinde kalan yaklaşık 1,3 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını düşük gelirli ülkelere bağışladığı bildirildi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'daki kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere karşı protesto düzenledi.

Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkiliyi cezalandırdığı bildirildi.

Gana'ya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 177 bin 600 doz teslim edildi.

Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında bir günde yarım milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle 20 Mart 2020'den bu yana uygulanan sınır kısıtlamalarına bugünden itibaren kademeli olarak son veriliyor. Kanada Sınır Güvenliği Ajansı ile Halk Sağlığı Ajansı, sınır kısıtlamalarının ABD vatandaşları için 9 Ağustos, diğer ülke vatandaşları için de 7 Eylül'den itibaren Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kovid-19 aşılarından iki dozu da yaptırdığını belgeleyenler için kaldırıldığını duyurdu.

Avustralya'nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üzeri Avustralyalılara uygulanmasına onay verdi.

Senegal'de hamilelere de Kovid-19 aşısı yapılabileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

korona virus salgin dunya asilama toplam doz

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