Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 700 milyon dozu geçti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
16 Ağustos 2021 09:18 - AA Sanela Crnovrsanin
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 207 milyon 849 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 372 bine, iyileşenlerin sayısı 186 milyon 308 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 435 bini, Hindistan'da 32 milyon 205 bini, Brezilya'da 20 milyon 350 bini ve Rusya'da 6 milyon 600 bini geçti.

ABD'nin Texas eyaletinde Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Dallas bölgesinde çocuklar için ayrılan yoğun bakım ünitesi kalmadığını belirtti.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.

İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı 620 artarak 97 bin 828’e yükseldi ve ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı yaşandı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son günlerde tespit edilen vakaların yüzde 70'nin ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi. Filistin yönetimi, salgın tedbirleri altında yarın okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkede ilk kez Kovid-19'un Delta varyantının görüldüğünü duyurdu.

Malezya'da hükümet, aşı işlemini tamamlayanlar için geçen hafta ilan ettiği kolaylıkları artırdı. Bu kapsamda kuaför ve güzellik salonları ile elektronik, tekstil, mobilya ve aksesuar gibi hizmet sektöründen dükkan çalışanlarının iki doz aşı yaptırması durumunda faaliyetlerini sürdürebileceği belirtilirken, aşısı tam olan vatandaşların da bu dükkanlara giriş yapabileceği kaydedildi.

Tayland'da hükümetin salgınla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'ta toplanan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Tokyo'da artan vakalara yönelik "olası kayıtsızlığa" karşı uyardı.

Filipinler'de, Kovid-19'un ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

korona virus salgin dunya asilama vaka sayisi kisitlama

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.