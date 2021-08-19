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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 760 milyon dozu geçti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
19 Ağustos 2021 09:20 - AA Sanela Crnovrsanin
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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 210 milyon 135 bin 43'e yükseldi.

ABD yönetimi, aşıların üçüncü dozunu uygulamaya 20 Eylül’den itibaren başlayacaklarını açıkladı.

Son 24 saatte 8 bin 324 vakanın saptandığı Almanya'da günlük vaka sayısı 21 Mayıs'tan sonra yeniden 8 binin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları tespit edildiğini bildirdi.

Malezya'da son 24 saatte 22 bin 242 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Japonya'da artan vakalar sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi. Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

Japonya’da da salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son bir günde ülke geneli vaka sayısı ilk kez 23 bini geçti.

Libya, vaka sayılarında görülen artış nedeniyle komşusu Tunus ile 8 Temmuz'da kapattığı hava ve kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da öğretmenlere aşı olmaları için 7 gün süre tanındığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiğini" belirterek, dördüncü dalgaya girme endişesinin arttığını duyurdu.

Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, tüm çalışanlarına aşı yaptırmaları zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Tayland'da son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük can kaybı" kayda geçti.

Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nın 4 ilinden 3'ünde, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi.

Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebeğin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Azerbaycan'da 4 bin 129 vaka ile 2021'deki "en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 377 bini aştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'i, salgın nedeniyle iptal edildi.

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