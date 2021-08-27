Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 vakalarının sayısı 215 milyon 160 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 482 bine, iyileşenlerin sayısı 192 milyon 462 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 182 bini, Hindistan'da 32 milyon 602 bini, Brezilya'da 20 milyon 645 bini ve Rusya'da 6 milyon 824 bini geçti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri aşının Latin Amerika'da dağıtımına yönelik üretimi için merkezi Brezilya'da bulunan Eurofarma Laboratorios SA ile iş birliği anlaşması yaptı.

Aşının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.

Rusya'da, salgının başından bu yana son 24 saatte 820 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kaydedildi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı olduğunu duyurduğu tarih ile sağlık sigortası verilerinde belirtilen tarihin farklı olması tartışmalara yol açtı.

YouTube, salgının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, aşının üçüncü dozunun, kişilerin hastalığı ağır geçirme riskini önlemede yüzde 97 etkili olduğu bildirildi.

Japonya, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının yaklaşık 1,63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine durdurdu.

Umman, salgın tedbirleri kapsamında 9 aydır kapalı tuttuğu kara, deniz ve hava sınırlarının eylül ayı itibarıyla açılacağını duyurdu.

Avustralya’da son 24 saatte 1130 kişide virüs tespit edilirken salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Madagaskar'ın, salgın nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını açmaya hazırlandığı bildirildi.

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselterek, salgın sürecinde faiz artırımına giden ilk büyük Asya ekonomisi oldu.

Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki ABD'li tenisçi Sofia Kenin, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacağını açıkladı.