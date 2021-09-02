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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 330 milyon dozu geçti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
02 Eylül 2021 09:05 - AA Sanela Crnovrsanin
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Kovid-19 vakalarının sayısı 218 milyon 884 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 539 bine, iyileşenlerin sayısı 195 milyon 744 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 131 bini, Hindistan'da 32 milyon 851 bini, Brezilya'da 20 milyon 777 bini ve Rusya'da 6 milyon 937 bini geçti.

ABD'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle aşılarını yaptırmamış olanların bu hafta sonu seyahat etmemeleri, aşılıların da riskli ortamlardan kaçınmaları tavsiye edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık 6 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İtalya'da hükümetin salgınla mücadele kapsamında ağustos ayında çıkardığı; sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatleri için genişletildi.

İskoçya'da salgınla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu isteneceği belirtildi.

Pakistan'da son 24 saatte 1,5 milyon doz aşı yapıldı. Bu, ülkede bir günde gerçekleştirilen en yüksek aşılama oldu.

Zambiya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 10 bin doz aşı imha edildi.

Kosova sağlık yetkilileri, son kullanma tarihi geçen 133 bin doz AstraZeneca aşısını kullanımdan kaldırdı.

Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.

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