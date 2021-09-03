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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 380 milyon dozu geçti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
03 Eylül 2021 09:37 - AA Sanela Crnovrsanin
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Kovid-19 vakalarının sayısı 219 milyon 626 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 550 bine, iyileşenlerin sayısı 196 milyon 415 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 345 bini, Hindistan'da 32 milyon 901 bini, Brezilya'da 20 milyon 804 bini ve Rusya'da 6 milyon 956 bini geçti.

ABD'de vaka sayılarının, aşı çalışmalarının hızlanmasına rağmen son 14 günde yüzde 14 arttığı tespit edildi.

Belçika Kraliyet Sarayından yapılan açıklamaya göre, ailede Kovid-19 vakası tespit edildi. Açıklamada hastalığa kimin yakalandığı belirtilmezken, yerel basın virüsün kraliyet çiftlerinden birinin çocuğunda görüldüğünü kaydetti.

Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan Meksika'da bir günde 1177 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Nadir Tevekkuli, başkentte virüsün hızlı bulaşma riski nedeniyle halka açık yerlerde vatandaşlara çift maske ya da filtreli maske kullanma çağrısında bulunurken, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletindeki salgının, endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi.

İsrail'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, bunun ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Filistin yönetiminin lise öğrencilerinin aşılanması kararı sonrasında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecini başlattığını duyurdu.

Gürcistan'da son 24 saatte virüs nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgının başından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Yunanistan'da sağlık çalışanları, hükümetin kendilerine aşı zorunluluğu getirmesi nedeniyle gösteri düzenledi.

Avustralya'da, son 24 saatte 1477 kişinin hastalığa yakalanmasıyla ülkedeki günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 275'e yükseldiği bildirildi.

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