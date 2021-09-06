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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 440 milyon dozu geçti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
06 Eylül 2021 09:28 - AA Sanela Crnovrsanin
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Kovid-19 vakalarının sayısı 220 milyon 917 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 571 bine, iyileşenlerin sayısı 197 milyon 441 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 708 bini, Hindistan'da 32 milyon 986 bini, Brezilya'da 20 milyon 856 bini ve Rusya'da 6 milyon 993 bini geçti.

ABD'nin üst düzey sağlık kuruluşlarının yetkilileri, Beyaz Saray'ı, salgına karşı daha iyi koruma sağlamak için Amerikalılara yapılması planlanan üçüncü doz aşılarda gecikme yaşanabileceği konusunda bilgilendirdi.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü.

Pakistan'da yetkililer, 1 Ekim’den itibaren hava yolu ulaşımında aşı sertifikasının zorunlu olacağını açıkladı.

Bangladeş'te salgınla mücadelede zayıf düşen sağlık sisteminin, dang humması vakalarındaki keskin artışla uğraşmak zorunda kaldığı belirtildi.

Son 24 saatte 20 kişinin virüse yakalandığını açıklanan Yeni Zelanda'da hastanede tedavi gören 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkede aylar sonra Kovid-19 kaynaklı can kaybı kayıtlara geçti.

Japonya'da ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışan ve Kovid-19'a yakalanan bir sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

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