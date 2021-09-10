Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 vakalarının sayısı 223 milyon 720 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 614 bine, iyileşenlerin sayısı 200 milyon 227 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 417 bini, Hindistan'da 33 milyon 173 bini, Brezilya'da 20 milyon 928 bini ve İngiltere'de 7 milyon 132 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, tüm federal çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren kararnameyi imzalayacağı belirtildi.

İngiltere’de salgın nedeniyle çalışamayan ve hükümetin maaş destek programından faydalananların sayısının temmuz sonu itibarıyla 1,6 milyona gerilediği bildirildi.

İtalya'da güvenlik güçleri, aşıyı pek çok yerde zorunlu hale getiren uygulamalara karşı çıkan ve buna yönelik protestoları şiddet eylemlerine dönüştürmeyi isteyen bir grup aşı karşıtına operasyon yaptı.

İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla salgınla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu isteneceği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), salgına karşı geliştirilen ve henüz onay değerlendirmesinde olan aşılar hakkında yıl sonu veya gelecek yıl başında sonuca varılabileceğini açıkladı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesinden Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei, Japonya ve Sırbistan çıkarıldı. Uruguay ise listeye eklenen tek ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin aşılar konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz." dedi.

Sırbistan'da Çin'de geliştirilen Sinopharm aşısının üretileceği aşı fabrikasının temelleri atıldı.

Ukrayna'da günlük vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini aşarken toplam vaka sayısının 2 milyon 306 bin 939'a ulaştığı belirtildi.

Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş grubundakilerin de aşı olabileceğini açıkladı.

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde bulunan, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın nedeniyle ilan edilen 19 eyaletteki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afganistan'a aşı ve acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Fiji’de Kovid-19'a yakalanan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve'de vaka sayılarındaki artışın düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle salgın tedbirleri 2. seviyeye indirildi.