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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 milyon 331 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 641 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 895 bine çıktı.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
13 Eylül 2021 09:46 - AA Lejla Biogradlija
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Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 821 bini, Hindistan'da 33 milyon 263 bini, Brezilya'da 20 milyon 989 bini ve İngiltere'de 7 milyon 226 bini geçti.

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakasının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Bangladeş'te Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, yaklaşık 18 ayın ardından tekrar başlandı.

Toyota Motor, Kovid-19 etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek.

Japonya'da yaklaşan iktidar partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, Kovid-19 ile mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini istedi.

Anahtar Kelimeler:

dunya korona virus asilama doz vaka sayisi can kaybi

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