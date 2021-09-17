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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 227 milyon 559 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 678 bine, iyileşenlerin sayısı 204 milyon 258 bine çıktı.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
17 Eylül 2021 09:00 - AA Lejla Biogradlija
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Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 504 bini, Hindistan'da 33 milyon 380 bini, Brezilya'da 21 milyon 34 bini ve İngiltere'de 7 milyon 339 bini geçti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.

Avusturya'da, İş Kurumunun (AMS) önerdiği iş tekliflerini, bazı iş yerlerinin koyduğu Kovid-19 aşısı şartı nedeniyle reddeden kişilerin işsizlik maaşı kesilebilecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, Kovid-19 tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da Kovid-19 salgınıyla mücadele sırasında karşılaşılan zorluklardan alınan dersler doğrultusunda olası sağlık krizleriyle baş edebilmek için yeni bir idare oluşturdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), 17-21 Ocak 2022'de İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısının 100'e düştüğü bildirildi.

İran, ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdi.

Afrika ülkeleri, Kovid-19 salgınının başından bu yana en ölümcül dönemi geride bırakarak 3 ayda 72 bin ölüm kaydetti.

Çin'de Kovid-19 salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı.

Anahtar Kelimeler:

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