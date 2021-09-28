Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 756 bini, Hindistan'da 33 milyon 694 bini, Brezilya'da 21 milyon 351 bini ve İngiltere'de 7 milyon 701 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, "destek dozu" olarak nitelendirilen 3. Doz Kovid-19 aşısını Beyaz Saray’da kameraların önünde oldu.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19'a maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının üçüncü dozunun uygulanması için yaptığı başvuruyu incelemeye başladı.

ABD'de Kovid-19'a yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

Avustralya’nın başkenti Canberra’da, bu yıl virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 ile vaka eğiliminin düşüş seyrine girdiğini belirterek, olağanüstü hali (OHAL) ay sonunda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 464 bin doz, Angola'ya ulaştı. ABD tarafından gönderilen 1,6 milyon Kovid-19 aşısının son partisi olan aşılar, Başkent Luanda'daki Fevereiro Havalimanı'nda Angolalı yetkililere teslim edildi.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Kovid-19'a yakalandığı ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğu, Kral II. Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün boyunca evde karantina altında tutulacağı açıklandı.