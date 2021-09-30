Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 60 bini, Hindistan'da 33 milyon 737 bini, Brezilya'da 21 milyon 381 bini ve İngiltere'de 7 milyon 771 bini geçti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki hastane zinciri, Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanının işine son verdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Kovid-19 aşısı olmayı tercih etmeyen oyuncularla ilgili daha sıkı tedbirler aldı. Aşılanma oranının yüzde 90'a ulaştığının açıklandığı ligdeki aşısız basketbolcular ise tesislere girmeden, takım arkadaşları ve teknik heyetle etkileşime geçmeden veya takımın organizasyonlarına katılmadan önce her gün test edilecek.

YouTube, uzmanların ülkede Kovid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtı aktivistlerin video kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.

United Airlines, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 593 çalışanının işten çıkarma işlemlerini başlattığını bildirdi.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, ülkedeki Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Belçika'da, 65 yaş üstündeki kişilerin, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılardan üçüncü takviye doz yaptırabilmesi kararı alındı.

Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, 9 bin 666 ile nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 857 ile "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı 206 bini aştı.

Sırbistan'ın Niş kentinde dünyanın 1,5 yıldır mücadele ettiği Kovid-19 salgınının toplum üzerindeki etkisini anlatan "Pandemi Günlüğü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumların Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandığı bildirildi.

Brezilya’da yaşlılara hizmet sağlayan bir sağlık kuruluşunun, doktorlarını Kovid-19 tedavisinde etkili olmayan klorokin adlı ilacı yazmaya zorladığı iddia edildi.

Cezayir, Çin'in Sinovac laboratuvarlarıyla ortak şekilde yerli Kovid-19 aşısının üretimine başladığını açıkladı.