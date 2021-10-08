Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 932 bini, Hindistan'da 33 milyon 914 bini, Brezilya'da 21 milyon 517 bini ve İngiltere'de 8 milyon 46 bini geçti.

ABD'nin California eyaletinde, kasımdan itibaren, bazı kapalı mekanlarda, Kovid-19 aşılarının tamamlanmış olduğuna dair kanıt sunma zorunluluğu getirilecek.

ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Afrika'da aşı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Amerikan ilaç şirketi Merck, Kovid-19 için devlet desteğiyle ürettiği ilacı yaklaşık 40 katına satmak istemesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

ABD'de 140 binden fazla çocuğun, Kovid-19 nedeniyle ebeveynini ya da bakımını üstlenen aile üyesini kaybettiği belirtildi.

Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

Nijerya'ya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 501 bin 600 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tüm federal kamu görevlilerinin 30 Ekim'e kadar 2 doz Kovid-19 aşısını yaptırmalarının zorunlu kılındığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemelerini göndermek için çalışıyor.

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 vakalarının 1 haftada yüzde 13 azaldığını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19 aşılamalarının hızlanması için aşı üreten ülke ve firmalara patent hakkından feragat etme çağrısında bulundu.

Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın gelecek yıl yapılacak organizasyonu da salgın nedeniyle iptal edildi.