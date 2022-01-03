Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 02 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 33 bin 520 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Bir günde toplam 362 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 161 olarak kaydedildi.

İsrail'de son 24 saatte 92 bin 500 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu 4 bin 197 kişinin enfekte olduğu görülürken, bu, Eylül 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

İtalya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 266 bin 939’a ulaşırken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1297’ye çıktı. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 54 milyon 859 bin 57 olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 825 bin 819'a çıktı.

Suudi Arabistan'da son 24 saatte bin 24 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi hayatını kaybetti. Yine son 24 saatte 298 kişinin tekrar sağlığına kavuştuğu Suudi Arabistan’da, toplam iyileşen sayısı da 542 bin 413’e yükseldi. Son verilerle birlikte, ülkedeki toplam vaka sayısı 558 bin 106’ya, toplam can kaybı da 8 bin 879’a ulaştı.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 594 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 296 bin 527’ye yükseldi. Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 941’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 24’e çıktı.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 479 artarak 1 milyon 735 bin 265’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 407’ye yükseldi. Ülkede son bir günde 9 bin 64 kişiye virüs testi yapıldı, 190 kişi taburcu edildi. Japonya'da 53 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin'de 2021'in ilk gününde 131'i yurt içi kaynaklı 191 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 123'üne ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Bunların 122'si karantina altındaki eyalet merkezi Şian'da, biri ise kuzeyindeki Yanan şehrinde tespit edildi.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde 7, orta kesimdeki Hınan eyaletinin Luyong şehrinde 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, can kaybı yaşanmadı.

Kolombiya'da Sağlık Bakanlığından paylaşılan verilere göre, salgın nedeniyle 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 129 bin 986'ya çıktığı ülkede, vaka sayısı da 12 bin 415 artarak 5 milyon 169 bin 855'e çıktı.