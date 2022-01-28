Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre 392 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 268 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 15'e çıktı.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 39 bin 756 testte 155 bin 697 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 539 bin 601'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 706 bin 453'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 389 artarak 145 bin 159'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 285 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 293 bin 690'a yükseldiği ülkede can kaybı ise 132 bin 333'e çıktı.

Çin ana karasında dün 24 saatte 39'u yurt içi kaynaklı 64 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 16, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 9, başkent Pekin'de 8, Tiencin'de 4, Guicou eyaletinin Anşun şehri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki İnşaat ve İmalat Kolordusunun 4. Kısmı'nda birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 25 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Hong Kong'da son 24 saatte 164 vaka tespit edilirken bu, salgının başından bu yana tek günde kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Bugüne dek 13 bin 626 vaka görülürken, 213 kişi hayatını kaybetti, 841 kişinin tedavisi sürüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 625 bin 85'e, 228 bin 954 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 764 bin 838'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 495 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 150 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 304 bin 803, vaka sayısı 4 milyon 828 bin 446, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 895 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 273 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 292'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 663 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 816 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 574 bin 490'a yükseldi.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 120 bin 352'ye, 77 bin 729 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 207 bin 752'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 272 bin 10'na ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi ve 23 bin 315 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 401'e, can kaybı sayısı 204 bin 940'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 101 bin 249'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 594'e çıktı.

Vaka sayısı 24 bin 37 artışla 2 milyon 45 bin 874, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 923 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 587 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 841 bin 77, can kaybı sayısı 20 bin 824, sağlığına kavuşanların sayısı 670 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 64 kişi öldü, 5 bin 724 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 559 bin 906, can kaybı sayısı 17 bin 176 ve sağlığına kavuşanların sayısı 480 bin 315 olarak açıklandı.