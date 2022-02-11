Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 932 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,72, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,70 oldu.

İtalya'da son 24 saatte yapılan 683 bin 715 testte 75 bin 861 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 923 bin 631'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 1 milyon 813 bin 274'e geriledi.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 325 artarak 150 bin 221'e yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte 56'sı yurt içi kaynaklı 101 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 764 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1424 hastanın tedavisi sürüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 943 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 636 bin 17’ye yükseldi, 164 bin 66 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 119 bin 500’e çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 23 milyon 446 bin 849’a ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 927 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 261 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 311 bin 554, vaka sayısı 5 milyon 226 bin 269, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 438 bin 581 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 136 bin 583’e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 269 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 2 bin 570’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 804 bin 357’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 123 bin 707’ye, 25 bin 110 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 700 bin 437’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 327 bin 294’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 162 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 273'e çıktı.

Vaka sayısı 36 bin 635 artışla 2 milyon 504 bin 168, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 146 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 50 kişi öldü, 2 bin 904 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 618 bin 815, can kaybı sayısı 17 bin 801 ve sağlığına kavuşanların sayısı 555 bin 799 olarak açıklandı.