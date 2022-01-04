Koronavirüs salgınında son 24 saat: ABD ve İspanya'da vaka rekoru

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 410 yeni Kovid-19 vakası görüldü, toplam vaka sayısı 36 bin 951'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 30 Aralık'tan bugüne kadar ülkede 372 bin 766 yeni vaka tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti.

Son 14 günde ülke genelinde her 100 bin kişide belirlenen yeni vaka ortalaması ilk defa 2 bini geçerek 2 bin 296'ya çıktı. Böylece İspanya'da son bir aydır vakalarda tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

İspanya'da mevcut durumda 12 bin 339 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bunun 1974'ü yoğun bakım ünitelerinde bulunuyor.

ABD’de son 24 saatte, 1 milyon 83 bin 948 yeni Covid-19 vakası tespit edilerek, yeni bir rekora imza atıldı.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza atıldı. John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı. Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 877 yeni vaka tespit edildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 61'e çıktı.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 245'e, 44 bin 396 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 739 bin 326'ya yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 1376 yeni vaka görüldü.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 173'e çıktı.

Çin ana karasında son 24 saatte 108'i yurt içi kaynaklı 175 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 95'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 67 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Endonezya'da son 24 saatte 265 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve 5 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 708 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 297 bin 235’e yükseldi. Bu, 30 Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan’da 30 Ekim’de 733 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 943’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 168’e çıktı.​​​​​​​

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 668 artarak 1 milyon 736 bin 7’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 408’e yükseldi.

Son bir günde 13 bin 623 kişiye virüs testi yapıldı, 191 kişi taburcu edildi. Ülkede 52 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.