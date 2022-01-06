Koronavirüs salgınında son 24 saat: Türkiye'de vaka sayılarında yeni rekor!

Buna göre, son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu. 66 bin 467 vaka ile Türkiye'de COVID-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Kovid-19 salgınında daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak gerçekleşmişti.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 332 bin 252 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında üst üste ikinci gün rekor kırıldı.

Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 10 milyon 921 bin 757'ye yükseldi. Son 24 saatte 256 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 124 bin 809'a ulaştı.

İsviçre'de Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 90 bin 106 test yapıldı.

31 bin 109 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, 20 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının başladığı mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Belçika'da bir günde 27 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Japonya’da Kovid-19 günlük vaka sayısı Eylül 2021 sonrası ilk kez 2 binin üzerinde artış gösterdi.

Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 638 artarak 1 milyon 740 bin 22’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 410’a yükseldi.

KKTC'de korona virüs salgınında son 24 saatte toplam 22 bin 824 test yapıldı. Tamamı yerel olmak üzere 720 pozitif vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Toplam vaka sayısı da 38 bin 370'e yükseldi. Salgında son 24 saatte 1 kişi korona virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 143'e ulaştı

İsrailli yetkililer bugün, 11 bin 978 Covid-19 vakası kaydedildiğini belirterek geçtiğimiz Eylül ayında kaydedilen 11 bin 345 rekor vaka sayısını da geçtiği bildirildi.

Arjantin'de son 24 saatte 95 bin 159 ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Sağlık Bakanlığı verilerine, Kovid-19 sebebiyle 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 346'ya, vaka sayısı 5 milyon 915 bin 695'e yükseldi. Son 24 saatte 170 bin 639 testin yapıldığı ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 390 bin 524 olarak açıklandı.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 513’e, 27 bin 267 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 351 bin 104’e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 805, vaka sayısı 4 milyon 29 bin 274, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 321 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 140’a çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 259 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 219 bin 633’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 997 bin 384’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 877 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 318 bin 543'e, can kaybı sayısı 202 bin 954'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 301 bin 359'a yükseldi.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 263 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 641 bin 817, can kaybı sayısı 19 bin 848, sağlığına kavuşanların sayısı 537 bin 477 olarak kayıtlara geçti.