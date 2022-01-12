Koronavirüs salgınında son 24 saat: Türkiye'de yeni günlük vaka rekoru

Türkiye'de son 24 saatte 74 bin 266 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Buna göre, son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 375 bin 514 testte 220 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 134 bin 942 vaka tespit edildiği ve 246 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle, 26 Mart'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı kayda geçti.

Salgının başından bu yana 90 bin 383 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, toplam vaka sayısı da 134 bin 942 artışla 7 milyon 592 bin 242'ye ulaştı.

Arjantin'de bir günde 134 binden fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti, yapılan 201 bin 585 testin 134 bin 439'u pozitif çıktı.

Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 595'e, toplam vaka sayısı 6 milyon 533 bin 635'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 654 bin 746'ya yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika'da son 24 saatte 33 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 170 bin 66 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 363 bin 803 olarak kayıtlara geçti.