Koronavirüs salgınında son 24 saat: Vaka sayılarında üst üste rekor

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50'ye yükseldi.

Dün 98 bin 30 vakanın tespit edildiği İtalya'da, son 24 saatte 126 bin 888 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla salgının başladığı şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 740 bin 600'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 180 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 552'e yükseldiği aktarıldı.

İspanya'da dün 161 bin 688 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 50 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana art arda ikinci kez günlük en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi.

Portekiz Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 28 bin 659 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 358 bin 817’e yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hastaneye yatırılanların sayısı düne göre 65 artarken, toplam sayı bin 34’e ulaştı. Son 24 saatte 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 18 bin 937’ye yükseldi. Ülkede yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısı ise 144 olarak açıklandı.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 488 bin 209 artışla 53 milyon 663 bin 256 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 1991 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 822 bin 920'ye çıktı.

İsrail'de Kovid-19 salgınında yaklaşık 4 bin yeni vaka tespit edilirken, aktif vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı, son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 29 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.