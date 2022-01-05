Koronavirüs salgınında son 24 saat: Vaka sayılarında üst üste rekor

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

KKTC'de korona virüs salgınında son 24 saatte toplam 28 bin 862 test yapılırken, 676'sı yerel, 700 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.

Yunanistan'da Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 126 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Toplam vaka sayısıysa 1 milyon 344 bin 923'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 21 bini geçti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 293 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 563'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 271 bin 686 artışla 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Bu sayı, "salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 artışla toplam vaka sayısı 6 milyon 785 bin 286'ya, salgından hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 116 artışla 89 bin 689'a çıktı.

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 77 bin 605 artarak 56 milyon 191 bin 733 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1684 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 827 bin 749'a çıktı.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 384'e yükseldi, 18 bin 759 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 323 bin 837'ye çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 130 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 184 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 711, vaka sayısı 4 milyon 8 bin 648, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 318 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 100'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 353 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 374'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 990 bin 966'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 294'e, 81 bin 210 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 820 bin 536'ya yükseldi. Arjantin'de 80 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka tespit edildi.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 709 yeni vaka görüldü.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 242 yeni vaka saptandı.

Güney Afrika ülkelerinde Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artışın görüldüğü kıtada, hastalığa yakalananların sayısı 9 milyon 911 bine ve ölenlerin sayısı ise 229 bin 644'e çıktı.