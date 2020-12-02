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Koronavirüs tedavisi gören eczacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Edirne'nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde, eczacı Tevfik Fikret Atılgan (72), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atılgan'ın geçmiş dönemde CHP Keşan İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulunduğu öğrenildi
Koronavirüs tedavisi gören eczacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
02 Aralık 2020 16:42 - DHA
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İpsala'ya bağlı Esetçe beldesinde yaşayan eczacı Tevfik Fikret Atılgan, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanınca Keşan Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Atılgan, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve tedavisi hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Atılgan, bugün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Atılgan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. 

Tevfik Fikret Atılgan'ın, geçmiş dönemde CHP Keşan İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 eczaci tevfik fikret atilgan

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