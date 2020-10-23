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Koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı.
Koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu aştı
23 Ekim 2020 10:15 - TRT Haber
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COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 42 milyon 3 bin 60'a ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 661 bin 651 kişi COVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 761 bin 312), Brezilya (5 milyon 332 bin 634), Rusya (1 milyon 463 bin 306), İspanya (1 milyon 90 bin 521), Arjantin (1 milyon 53 bin 626), Fransa (999 bin 43), Kolombiya (990 bin 270), Peru (879 bin 876), Meksika (874 bin 171) ve İngiltere (810 bin 467) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 355 bin 528'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 142 bin 874 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'a yakalanan 31 milyon 190 bin 947 kişi iyileşti, tedavisi süren 9 milyon 669 bin 239 aktif vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 worldometer vaka sayisi

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