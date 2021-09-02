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Koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti.
Koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
02 Eylül 2021 10:06 - AA Fırat Taşdemir
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı.

Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından toplam aşılamada 95 milyon dozun geçildiğini şu sözlerler açıkladı:

"18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız."

Anahtar Kelimeler:

kovid 19 asi 95 milyon doz koronavirus toplam doz

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