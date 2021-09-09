Koronavirüse karşı uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

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09 Eylül 2021 13:58
Sağlık Bakanlığı tarafından "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" üzerinden yayınlanan anlık aşı verilerine göre Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 100 milyonu geçti.
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