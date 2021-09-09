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Koronavirüse karşı uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Koronavirüsle mücadelede uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon doz sınırını geçti.
Koronavirüse karşı uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
09 Eylül 2021 13:58 -
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Sağlık Bakanlığı tarafından "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" üzerinden yayınlanan anlık aşı verilerine göre Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 100 milyonu geçti.

Anahtar Kelimeler:

asi miktari toplam doz 100 milyon koronavirus asisi

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